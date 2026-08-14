Нагучев заявил, что «Спартак» выиграет чемпионство в этом сезоне

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от «Спартака» в новом сезоне.

«Я тоже прогнозирую чемпионство «Спартака» в этом сезоне. Я не уверен на 100%, что это произойдёт, но абсолютно уверен, что нас ждёт какая-то невероятная развязка в чемпионате России в мае. И «Спартак» к сезону готов очень хорошо, возможно, лучше, чем за все последние лет 10.

Год назад я не понимал, как устроена структура управления «Спартака». Было реально непонятно, как назначаются тренеры, как с ними расстаются. Когда в «Спартак» вдруг вошло семь человек из ЦСКА на разные должности, стало ещё менее понятно. Но выясняется, что клубная принадлежность неважна, когда речь заходит о том, чтобы наладить систему.

Я удивлён, насколько сильно на это всё повлияло назначение Карседо. Потому что они назначили тренера. Очень важно назначить именно тренера, а не человека, который скачет на бровке. Карседо – очень крутой тренер, его не интересует ничего, кроме футбола», – сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».