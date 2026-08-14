Нагучев сравнил чемпионат России с сериалом «Санта-Барбара»

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о чемпионате России по футболу.

«Чемпионат России меня невероятно увлекает. Мне не нравится изоляция ни в каком виде, потому что ничего хорошего в ней нет. Но это позволило нам чуть лучше присмотреться к чемпионату России и полюбить его, узнать его как вещь в себе. Это моё главное открытие за последние четыре года. Чемпионат России невероятно увлекателен, он как «Санта-Барбара». Сериал, который ты смотришь и не можешь остановиться», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

Напомним, российский футбол живёт в условиях международной изоляции с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров под эгидой вышеупомянутых организаций.