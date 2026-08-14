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«Просто ужас». Нагучев назвал худший матч в карьере, который он комментировал

«Просто ужас». Нагучев назвал худший матч в карьере, который он комментировал
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Футбольный комментатор Роман Нагучев назвал товарищеский матч Таджикистан — Россия (0:0) худшей игрой, которую он видел и комментировал в жизни.

Товарищеские матчи (сборные) - 2022 . Товарищеские матчи 1
17 ноября 2022, четверг. 18:00 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 0
Россия

«Товарищеская игра Таджикистан — Россия — первый матч нашей сборной, который я комментировал после её отстранения. Клянусь, я ничего хуже не видел в жизни. Просто ужас. Самый плохой матч, который я комментировал за всё время. А я комментировал страшные игры. Именно по содержанию это был самый худший матч в жизни. И газон там был чуть мягче стола, поэтому Песьяков и получил там травму», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

Напомним, товарищеская игра Таджикистан — Россия (0:0) состоялась в Душанбе 17 ноября 2022 года.

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