«Просто ужас». Нагучев назвал худший матч в карьере, который он комментировал

Футбольный комментатор Роман Нагучев назвал товарищеский матч Таджикистан — Россия (0:0) худшей игрой, которую он видел и комментировал в жизни.

«Товарищеская игра Таджикистан — Россия — первый матч нашей сборной, который я комментировал после её отстранения. Клянусь, я ничего хуже не видел в жизни. Просто ужас. Самый плохой матч, который я комментировал за всё время. А я комментировал страшные игры. Именно по содержанию это был самый худший матч в жизни. И газон там был чуть мягче стола, поэтому Песьяков и получил там травму», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

Напомним, товарищеская игра Таджикистан — Россия (0:0) состоялась в Душанбе 17 ноября 2022 года.