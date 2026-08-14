Алексей Никитин поделился ожиданиями от работы Жозе Моуринью в мадридском «Реале»

Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин высказался о перспективах работы нового главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

«Жозе — это уникальный тренер, которой может как поддерживать атмосферу в сложном коллективе, так и сам начать разжигать ненужные конфликты. Его нынешний состав — это сборная мира. Я не представляю, как можно хотя бы разместить всех звёзд «Реала» на поле. Однако им не удалось договориться с Родри, а этой команде нужен мозг.

Я уверен, что Моуринью найдёт общий язык со всеми лидерами, но не думаю, что игра команды сразу станет искромётной. Особенно на старте сезона. Ожидаю сложных побед в тягучих матчах», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Моуринью был назначен главным тренером мадридского клуба в июне 2026 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано до 30 июня 2029 года.