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«Что ты несёшь?» Нагучев рассказал, что ему писал Карпин в перерыве матча «Ростова»

«Что ты несёшь?» Нагучев рассказал, что ему писал Карпин в перерыве матча «Ростова»
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин слушает комментаторов во время просмотра матчей.

Нагучев рассказал, что ему писал Карпин во время матча «Сочи» — «Ростов» (10:1) в 2020 году.

Россия - Премьер-Лига . 23-й тур
19 июня 2020, пятница. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
10 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Романов – 1'     1:1 Абрамов – 6'     2:1 Кокорин – 15'     3:1 Кокорин – 44'     4:1 Заболотный – 45+1'     5:1 Заболотный – 47'     6:1 Кокорин – 51'     7:1 Новосельцев – 53'     8:1 Полоз – 74'     9:1 Полоз – 86'     10:1 Колдунов – 87'    

«Думаю, Карпин всё-таки слушает комментаторов. В 2020 году, когда «Ростов» мальчишками играл против «Сочи», он мне писал в перерыве: «Ром, ну вот что ты несёшь про Германию? Эти ребята даже в дубле не играют, собрались два дня назад после двух с половиной месяцев паузы. Какой Вернер? Зачем ты Германию приводишь в пример? Рома, что ты несёшь? Эти дети даже не в дубле».

Так что, думаю, все всё смотрят и слушают. Если, допустим, Валерию Георгиевичу надо укачать ребёнка, то он действительно убавляет звук. Но в остальном это не совсем так — все всё слушают. Это невероятно увлекательно. Тебе органически важен конфликт, хоть ты тренер или игрок. Комментатор даёт тебе эту эмоцию. Даже если ты с ним не согласен, он всё равно тоже в футболе кое-что понимает. Да, мы можем ошибаться или что-то не увидеть, но наша работа — не научный трактат, это больше про развлечение», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

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