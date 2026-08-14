«Что ты несёшь?» Нагучев рассказал, что ему писал Карпин в перерыве матча «Ростова»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин слушает комментаторов во время просмотра матчей.

Нагучев рассказал, что ему писал Карпин во время матча «Сочи» — «Ростов» (10:1) в 2020 году.

«Думаю, Карпин всё-таки слушает комментаторов. В 2020 году, когда «Ростов» мальчишками играл против «Сочи», он мне писал в перерыве: «Ром, ну вот что ты несёшь про Германию? Эти ребята даже в дубле не играют, собрались два дня назад после двух с половиной месяцев паузы. Какой Вернер? Зачем ты Германию приводишь в пример? Рома, что ты несёшь? Эти дети даже не в дубле».

Так что, думаю, все всё смотрят и слушают. Если, допустим, Валерию Георгиевичу надо укачать ребёнка, то он действительно убавляет звук. Но в остальном это не совсем так — все всё слушают. Это невероятно увлекательно. Тебе органически важен конфликт, хоть ты тренер или игрок. Комментатор даёт тебе эту эмоцию. Даже если ты с ним не согласен, он всё равно тоже в футболе кое-что понимает. Да, мы можем ошибаться или что-то не увидеть, но наша работа — не научный трактат, это больше про развлечение», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».