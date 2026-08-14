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«Он меня везде забанил». Нагучев — о взаимоотношениях с Дзюбой

«Он меня везде забанил». Нагучев — о взаимоотношениях с Дзюбой
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Футбольный комментатор Роман Нагучев рассказал о непростых взаимоотношениях с футболистом Артёмом Дзюбой.

«Мне будет жаль, когда Дзюба завершит карьеру. У нас с Артёмом непростые отношения — он меня забанил везде, я его так или иначе подкалывал. Но это была честная битва. За исключением вещей, которые мне не нравятся. Например, когда его друзья за него вписывались. Я не понимаю зачем. Артём — взрослый человек, мы давно знакомы. Он мог бы мне написать и лично напихать, если ему что-то не понравилось. Это было бы правильно.

А всё остальное — это честный батл. И он мне нравился, потому что Артём хорошо чувствует себя в медиа. И вот эта война, которую он сам себе придумал, где он воюет против вообще не тех людей, она очень органично вписывается в его образ. Мальчишка, который вырос, хочет играть, знает себе цену, знает, что он классный футболист — возможно, всё ещё лучший нападающий в РПЛ. И это прекрасно. Мне будет жаль, когда такого человека не будет рядом с моей работой. Потому что я не смогу с ним больше повоевать», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

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