«Это будет трагедия». Нагучев — о сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о товарищеских матчах сборной России во время отстранения от международных турниров.

«Комментировать матчи сборной России — это почётно, потому что это сборная моей страны. Можно как угодно над ней смеяться и обесценивать её, но это сборная моей страны. Она, возможно, сейчас в беде — мы не можем понять, способно новое поколение играть на высоком уровне и добиться чего-то или нет. Если это поколение так и не сыграет на большом турнире, это будет трагедия. Там суперигроки, очень талантливые — Круговой, Кисляк, Батраков, Агкацев, Сафонов. Они ещё и в самом соку, только подбираются к пониманию, кто они. Им нужна проверка. Если она никогда не наступит, это ужасно. Мы должны за эту сборную болеть так, как за ребят, которые нуждаются в поддержке.

То, что я говорю о них в эфире — это не для них. Они в моей помощи не нуждаются. Я объясняю зрителям, что новое поколение может просто пропасть, и всё. И я хочу, чтобы мы немножечко поддержали даже больше себя, глядя на матчи сборной России. Хочу, чтобы мы приходили на стадион, следили за этими ребятами, которым досталось самое плохое футбольное приключение из всех возможных — международный бан. Соперник всегда мотивирован на все 100% — хоть сборная Камеруна, хоть Буркина-Фасо, хоть Бруней. Потому что все они готовятся к своим соревнованиям. У сборной России тоже есть мотивация, потому что, как только ты сыграешь вполноги, ты обязательно получишь травму, тебя обязательно накажет футбол. А после разбана тебя ещё и не вызовут в сборную России», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».