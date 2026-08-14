«Он сильнее всех бразильцев, вместе взятых». Григорян — о Глушенкове

Российский тренер Александр Григорян оценил уровень нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«На сегодняшний день Глушенков — ведущий игрок «Зенита», способный определить результат самого сложного матча. Аналогичного игрока в «Зените» нет. Когда Глушенков в настроении, он сильнее всех бразильцев, вместе взятых. В то же время Глушенков — очень сложная творческая личность, и это головная боль для Сергея Семака», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» три матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. После трёх туров Максим возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.