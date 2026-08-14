«Извиняюсь перед всем осетинским народом». Капитан «Алании» — о поражении от «Спартака»
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Капитан владикавказской «Алании» Батраз Гурциев принёс извинения болельщикам клуба за поражение от «Спартака» из Нальчика в матче второго раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее были красно-белые — 4:2.
Fonbet Кубок России . 2-й раунд
13 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
3 : 3
4 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Рамонов – 7' 0:2 Абдулхамидов – 34' 0:3 Абдулхамидов – 36' 1:3 Кадыкоев – 87' 2:3 Селяев – 90+3' 3:3 Гирзишев – 90+5'
«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, в том числе перед теми, кто приехал на этот матч. Беру ответственность за случившееся на себя. С таким опытом, с таким игровым багажом нельзя так бить пенальти. Всё понимаю. Как капитан извиняюсь перед всем осетинским народом», — сказал Гурциев в эфире «Матч ТВ».
«Алания» вела со счётом 3:0 к 87‑й минуте матча.
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