«Извиняюсь перед всем осетинским народом». Капитан «Алании» — о поражении от «Спартака»

Капитан владикавказской «Алании» Батраз Гурциев принёс извинения болельщикам клуба за поражение от «Спартака» из Нальчика в матче второго раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее были красно-белые — 4:2.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, в том числе перед теми, кто приехал на этот матч. Беру ответственность за случившееся на себя. С таким опытом, с таким игровым багажом нельзя так бить пенальти. Всё понимаю. Как капитан извиняюсь перед всем осетинским народом», — сказал Гурциев в эфире «Матч ТВ».

«Алания» вела со счётом 3:0 к 87‑й минуте матча.