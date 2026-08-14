15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Извиняюсь перед всем осетинским народом». Капитан «Алании» — о поражении от «Спартака»

«Извиняюсь перед всем осетинским народом». Капитан «Алании» — о поражении от «Спартака»
Комментарии

Капитан владикавказской «Алании» Батраз Гурциев принёс извинения болельщикам клуба за поражение от «Спартака» из Нальчика в матче второго раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее были красно-белые — 4:2.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
13 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
3 : 3
4 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Рамонов – 7'     0:2 Абдулхамидов – 34'     0:3 Абдулхамидов – 36'     1:3 Кадыкоев – 87'     2:3 Селяев – 90+3'     3:3 Гирзишев – 90+5'    

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, в том числе перед теми, кто приехал на этот матч. Беру ответственность за случившееся на себя. С таким опытом, с таким игровым багажом нельзя так бить пенальти. Всё понимаю. Как капитан извиняюсь перед всем осетинским народом», — сказал Гурциев в эфире «Матч ТВ».

«Алания» вела со счётом 3:0 к 87‑й минуте матча.

Материалы по теме
«Спартак-Нальчик» победил «Аланию», уступая 0:3 к 87-й минуте матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android