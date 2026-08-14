15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027, календарь РПЛ

Расписание матчей 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 14 августа 2026 года, стартует 4-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

14 августа (пятница):

17.00. «Оренбург» — «Локомотив».

15 августа (суббота):

14:00. «Родина» – Акрон»;
16:15. ЦСКА – «Факел»;
18:30. «Ростов» – «Рубин»;
20:45. «Краснодар» – «Ахмат».

16 августа (воскресенье):

14:30. «Зенит» – «Динамо» Москва;
17:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала;
19:30. «Балтика» – «Спартак».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар».

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события пятницы: РПЛ, два теннисных финала, плавание и хоккей
Топ-события пятницы: РПЛ, два теннисных финала, плавание и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android