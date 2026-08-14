Расписание матчей 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 14 августа 2026 года, стартует 4-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.
Расписание матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):
14 августа (пятница):
17.00. «Оренбург» — «Локомотив».
15 августа (суббота):
14:00. «Родина» – Акрон»;
16:15. ЦСКА – «Факел»;
18:30. «Ростов» – «Рубин»;
20:45. «Краснодар» – «Ахмат».
16 августа (воскресенье):
14:30. «Зенит» – «Динамо» Москва;
17:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала;
19:30. «Балтика» – «Спартак».
По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар».