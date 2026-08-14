Расписание матчей 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 14 августа 2026 года, стартует 4-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

14 августа (пятница):

17.00. «Оренбург» — «Локомотив».

15 августа (суббота):

14:00. «Родина» – Акрон»;

16:15. ЦСКА – «Факел»;

18:30. «Ростов» – «Рубин»;

20:45. «Краснодар» – «Ахмат».

16 августа (воскресенье):

14:30. «Зенит» – «Динамо» Москва;

17:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала;

19:30. «Балтика» – «Спартак».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар».