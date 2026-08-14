Определены судейские назначения на матчи 6-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 6-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Нефтехимик» — «Шинник»: Роман Сафьян (Москва) – Игорь Золотарев (Брянск), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Ротор» — «Урал»: Владислав Харитонов (Казань) – Илья Довольнов (Тюмень), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Велес»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Евгений Булатов (Каменск-Уральский), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Руслан Киселев (Томск);

«Енисей» — «КАМАЗ»: Александр Машлякевич (Москва) – Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Сахно (Челябинск), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Кирилл Карелин (Москва);

«Челябинск» — «Торпедо»: Павел Шишкин (Тамбов) – Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Ленинградец» — «Арсенал»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Арсений Новиков (Подольск), Дмитрий Михалёв (Москва), резервный судья – Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: Семен Медведев (Екатеринбург) – Федор Валявин (Пенза), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Владимир Фалов (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Сочи» — «Волга»: Антон Сидорин (Москва) – Вадим Тройненков (Калуга), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Спартак» Кострома – «Уфа»: Михаил Черемных (Пермь) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Сергей Федотов (Нижний Новгород), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва).