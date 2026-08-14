Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 августа

Сегодня, 14 августа, стартует 6-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги на 14 августа (время московское):

18:00. «Нефтехимик» – «Шинник»;

19:30. «Ротор» – «Урал».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 12 очками располагается «Велес». Третье место с 11 очками занимает костромской «Спартак». В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.