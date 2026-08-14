Расписание матчей 6-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 14 августа, стартует 6-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 6-го тура Первой лиги (время московское):
14 августа, пятница:
18:00. «Нефтехимик» – «Шинник»;
19:30. «Ротор» – «Урал».
15 августа, суббота:
08:00. «СКА-Хабаровск» – «Велес»;
12:00. «Енисей» – «КАМАЗ»;
13:30. «Челябинск» – «Торпедо» Москва;
16:00. «Ленинградец» – «Арсенал» Тула;
17:00. «Текстильщик» – «Нижний Новгород»;
18:00. «Сочи» – «Волга» Ульяновск.
17 августа, понедельник:
19:30. «Спартак» Кострома – «Уфа».
По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков.