15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура Первой футбольной лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 14 августа, стартует 6-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги (время московское):

14 августа, пятница:

18:00. «Нефтехимик» – «Шинник»;
19:30. «Ротор» – «Урал».

15 августа, суббота:

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Велес»;
12:00. «Енисей» – «КАМАЗ»;
13:30. «Челябинск» – «Торпедо» Москва;
16:00. «Ленинградец» – «Арсенал» Тула;
17:00. «Текстильщик» – «Нижний Новгород»;
18:00. «Сочи» – «Волга» Ульяновск.

17 августа, понедельник:

19:30. «Спартак» Кострома – «Уфа».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события пятницы: РПЛ, два теннисных финала, плавание и хоккей
Топ-события пятницы: РПЛ, два теннисных финала, плавание и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android