«Никаких отговорок быть не может». Артига — о предстоящем матче «Рубина» с «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем выездном матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 15 августа.

– Франк, впереди у команды выезд в Ростов-на-Дону на матч с «Ростовом». Как команда готовится?

– Подготовка идёт хорошо, как и настроение в команде. Да, выезд будет достаточно сложный, но ничего страшного, ведь мы уже привыкли к подобному, поэтому никаких отговорок быть не может. Наша задача поехать туда и показать свои лучшие качества, чтобы завоевать три очка, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».