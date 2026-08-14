15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никаких отговорок быть не может». Артига — о предстоящем матче «Рубина» с «Ростовом»

«Никаких отговорок быть не может». Артига — о предстоящем матче «Рубина» с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем выездном матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 15 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Франк, впереди у команды выезд в Ростов-на-Дону на матч с «Ростовом». Как команда готовится?
– Подготовка идёт хорошо, как и настроение в команде. Да, выезд будет достаточно сложный, но ничего страшного, ведь мы уже привыкли к подобному, поэтому никаких отговорок быть не может. Наша задача поехать туда и показать свои лучшие качества, чтобы завоевать три очка, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
«Думаю, результат справедлив». Тренер «Рубина» Артига — о ничьей с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android