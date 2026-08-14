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Франк Артига оценил старт «Рубина» в сезоне РПЛ

Франк Артига оценил старт «Рубина» в сезоне РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о старте команды в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка за три матча.

– Как оцените начало сезона для «Рубина»? Прибавляет ли команда?
– Если взять три прошедших матча в чемпионате России, то в игре против «Краснодара» мы провели первый тайм очень хорошо, даже после удаления. В матче против «Акрона» мы взяли три очка, а что касается игры с «Оренбургом», то в первом тайме команда была не похожа сама на себя. Мы вышли на этот матч на нервах. Тем не менее во втором тайме ребята сыграли достаточно достойно. Мы должны перенести эту заряженность на ближайший тур, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

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