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Эдуард Мор — о матче «Локомотива» с «Оренбургом»: вообще здесь не вижу фаворита

Эдуард Мор — о матче «Локомотива» с «Оренбургом»: вообще здесь не вижу фаворита
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Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вообще здесь не вижу фаворита, не удивлюсь любому результату. Вроде бы «Локомотив» — бронзовый призёр РПЛ прошлого сезона. Это команда, которая должна рассчитывать как минимум на очки в таких матчах. Но при этом мы видим, что сейчас «Локомотив» действует довольно плохо.

У команды нет побед, что в чемпионате, что в Кубке. Календарь, казалось бы, позволяет брать очки, но даже единственный выездной матч «Локомотив» проиграл в Махачкале», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

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