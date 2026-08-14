Эдуард Мор — о матче «Локомотива» с «Оренбургом»: вообще здесь не вижу фаворита

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы.

«Вообще здесь не вижу фаворита, не удивлюсь любому результату. Вроде бы «Локомотив» — бронзовый призёр РПЛ прошлого сезона. Это команда, которая должна рассчитывать как минимум на очки в таких матчах. Но при этом мы видим, что сейчас «Локомотив» действует довольно плохо.

У команды нет побед, что в чемпионате, что в Кубке. Календарь, казалось бы, позволяет брать очки, но даже единственный выездной матч «Локомотив» проиграл в Махачкале», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».