В ЦСКА объяснили, при каком предложении готовы отпустить Кисляка в другой клуб

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, каким должно быть предложение за полузащитника Матвея Кисляка, чтобы армейцы рассмотрели возможность его продажи. Ранее агент игрока Александр Маньяков заявил, что находится в контакте с клубами из Италии, Испании, Франции, Турции и Саудовской Аравии.

— Какое должно быть предложение по Кисляку, чтобы вы его отпустили?

— Не готов назвать цифры по финансовым условиям. В любом случае это должны быть очень солидные деньги. Нам бы хотелось, чтобы это был топ‑клуб из топ‑чемпионата, чтобы Матвей смог действительно сделать классную карьеру.

Для ЦСКА всегда если не самоцель, то ключевое желание, чтобы игроки уходили в самые сильные клубы. Как в своё время от нас переходили и в «Манчестер Сити», «Ювентус», например, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».