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Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче «Ахмата» с «Краснодаром»

Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче «Ахмата» с «Краснодаром»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 15 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну, с «Краснодаром» у нас всегда такие принципиальные игры. Кулисы хорошие в Краснодаре, поэтому хотим, едем для того, чтобы добиваться результата. Понятно, что у «Краснодара» три победы в чемпионате, качественно играли сейчас со «Спартаком». Но мы знаем, что мы хотим, как вы правильно говорите, недавно только играли. Знаем, на что акцентировать внимание. Они нас тоже изучают, всё правильно. Во всяком случае, только что провели теорию, готовимся», — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе.

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