Тренер «Ахмата» Черчесов оценил изменения в «Краснодаре»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об изменениях в «Краснодаре».

«Ну, в любом случае меняется, очки они набирают. Немножко, естественно, всё меняется, так не бывает.

Другое дело, что вместо Кордобы сегодня играет Воробьёв, который последние годы стал единицей в российском футболе. Тем более он краснодарский воспитанник, и то же самое, что у нас Адамов вернулся. Я думаю, что с адаптацией проблем нет. Понятно, разные функции выполняет с Кордобой, но игрок качественный и без проблем влился.

Ну, а считай, одного Сперцяна нет, которого команда замещает. Что важный игрок — это понятно, многие годы он приносил им пользу. Другое дело, что футбол — командный вид спорта, одного нет, другой его должен заменить. На сегодняшний день у них это получается хорошо», — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе.