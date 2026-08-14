«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Первой лиги начнётся в 17:00

Сегодня, 14 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Владислав Харитонов из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 10 очков в пяти играх. «Ротор» с девятью очками располагается на пятой строчке. Единственной командой с максимумом очков (15) после пяти туров остаётся «Нижний Новгород».