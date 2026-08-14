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Ротор — Урал: онлайн трансляция матча 6-го тура Первой лиги сезона 2026/2027 начнется в 19:30 мск, 14 августа 2026

«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Первой лиги начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Владислав Харитонов из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 10 очков в пяти играх. «Ротор» с девятью очками располагается на пятой строчке. Единственной командой с максимумом очков (15) после пяти туров остаётся «Нижний Новгород».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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