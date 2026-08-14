15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: пишут об уходе Батракова. Не удивлюсь, что «Локо» будет бороться за выживание

Радимов: пишут об уходе Батракова. Не удивлюсь, что «Локо» будет бороться за выживание
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Локомотиве». В летнее трансферное окно команду покинул нападающий Дмитрий Воробьёв. Он перешёл в «Краснодар». Также СМИ сообщали о возможном уходе из клуба полузащитников Артёма Карпукаса и Алексея Батракова.

«Не хочу выглядеть каким‑то пророком или «чёрным глазом» для «Локомотива». Но в прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Железнодорожники набрали два очка в трёх стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице в зоне переходных матчей.

Материалы по теме
«Оренбург» остановит «Локомотив», «Шинник» устоит, а «Урал» победит
«Оренбург» остановит «Локомотив», «Шинник» устоит, а «Урал» победит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android