Радимов: пишут об уходе Батракова. Не удивлюсь, что «Локо» будет бороться за выживание

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Локомотиве». В летнее трансферное окно команду покинул нападающий Дмитрий Воробьёв. Он перешёл в «Краснодар». Также СМИ сообщали о возможном уходе из клуба полузащитников Артёма Карпукаса и Алексея Батракова.

«Не хочу выглядеть каким‑то пророком или «чёрным глазом» для «Локомотива». Но в прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Железнодорожники набрали два очка в трёх стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице в зоне переходных матчей.