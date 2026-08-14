Жереми Доку поделился эмоциями от продления контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о продлении контракта с клубом до 2031 года.

«Я так рад, что они поверили в меня и что я могу продолжать играть за этот большой клуб. Помню, когда я приехал сюда из Франции, я был немного аутсайдером. Никто меня толком не знал. Мне нужно было показать себя, и возможность подписать новый контракт показывает, что они мне поверили и ценят мою игру. Так что теперь это просто привилегия.

Думаю, каждый хочет играть в команде, которая много выигрывает, поэтому я считаю, что нахожусь в правильном месте, если хочешь выигрывать трофеи, если хочешь быть на высоте, если хочешь расти как игрок. Мне кажется, за последние пару лет я многому научился, и я все ещё не до конца сформировавшийся игрок. Поэтому я считаю, что это решение было простым», — приводит слова Доку официальный сайт «Манчестер Сити».