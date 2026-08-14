«Чувство, будто я вернулся домой». Энцо Мареска — о работе в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился впечатлениями от начала работы в клубе. Мареска возглавил команду в конце июня 2026 года, ранее он работал в «Манчестер Сити» в период с 2022 по 2023 год.

«Я в полном восторге, я знаю, чего ожидать, когда приходишь в такой клуб, как «Сити». Ожидаешь, что будешь выигрывать матчи, завоёвывать титулы и бороться за них. И мы собираемся это сделать. Очень рад вернуться.

Это особенный момент. Чувство, будто я вернулся домой, очень приятное. Люди внутри команды практически те же. Состав изменился примерно на 80%, но в целом у меня остались те же самые ощущения. Хорошие люди, приятно быть здесь.

Что станет успехом? Это хороший вопрос — безусловно, нужно постараться выиграть несколько титулов. Но, как я уже говорил, за это должен бороться клуб, поэтому, надеюсь, в конце сезона мы сможем насладиться этим моментом», — приводит слова Марески официальный сайт «Манчестер Сити».