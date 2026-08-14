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«Скоро всё прояснится». Агент Дркушича — о переговорах «Зенита» с «Эспаньолом» и ПАОКом

«Скоро всё прояснится». Агент Дркушича — о переговорах «Зенита» с «Эспаньолом» и ПАОКом
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, подтвердил информацию о переговорах с испанским «Эспаньолом» и греческим ПАОКом. Представитель игрока заявил, что оба клуба рассматривают вариант с арендой игрока.

«Скоро всё прояснится, но уже сейчас могу подтвердить, что у нас есть варианты как с ПАОКом, так и с «Эспаньолом». Что касается финансовой стороны сделки, то это вопрос клубов и я не хочу его комментировать.

Могу лишь сказать, что в обоих случаях речь идёт об аренде с последующим выкупом», — приводит слова Ратковицы журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

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