Жереми Доку оценил время, проведённое в «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о времени в клубе. Вчера, 13 августа, он продлил контракт с клубом до 2031 года.

«Мне кажется, по сравнению с двумя предыдущими сезонами, прошлый был более полным. Конечно, с самого начала и до конца случались неудачные игры, но я был более вовлечён в процесс. Я играл больше, был эффективнее. И да, были голы и голевые передачи. Оглядываясь назад, я понимаю, что было много игр, где я мог бы забить или отдать голевую передачу. Но, по сравнению с двумя предыдущими сезонами, был положительный прогресс, с каждым сезоном я становился лучше.

Но, как я уже говорил, я чувствую, что я всё ещё незавершённый проект. Оглядываясь назад, я могу быть доволен, но я также с нетерпением жду следующих сезонов и того сезона, который вот-вот начнётся. Я смотрю вперёд. Жду возможности оценить то, чего уже достиг. Ценю то, что у меня есть шанс играть за такой большой клуб», — приводит слова Доку официальный сайт «Манчестер Сити».