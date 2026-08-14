Игрок «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о стиле игры Энцо Марески

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Жереми Доку поделился ожиданиями от работы с главным тренером Энцо Мареской. Доку продлил контракт с клубом до 2031 года.

«Я смотрел товарищеские игры в Корее и другие — и стиль игры очень привлекателен. Но я видел этот стиль игры ещё в предыдущих клубах, и он мне очень подходит, особенно агрессивная игра вингеров. Он во многом полагается на своих вингеров в создании опасных моментов, и, судя по играм, именно это они и делают. Поэтому я просто постараюсь внести свой вклад, показать всё, на что способен, и, конечно же, делать то, что он от меня хочет.

Хочу поздравить Пепа [Гвардиолу] с годами, которые я провёл с ним. Они были невероятными, и я многому научился. Я помню наш первый разговор, и то, что я сейчас здесь, подписываю новый контракт, — это тоже благодаря ему. И да, я очень рад работать с Энцо», — приводит слова Доку официальный сайт «Манчестер Сити».