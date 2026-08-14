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Оренбург — Локомотив: онлайн трансляция матча 4-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 17:00 мск, 14 августа 2026

«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды четыре набранных очка. «Локомотив» располагается на 13-й строчке в зоне переходных игр. У железнодорожников два очка в трёх встречах РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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