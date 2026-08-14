«Барселона» сделает третье предложение «Манчестер Сити» по Родри — Фабрицио Романо

Каталонская «Барселона» готовится сделать третье предложение о приобретении испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, клубы продолжат прямые переговоры после того, как «горожане» отклонили стартовые предложения сине-гранатовых — € 50 и € 60 млн соответственно. Отмечается, что «Сити» хочет получить за Родри не менее € 80 млн.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.