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«Милан» отстранил Нкунку от тренировок и планирует расстаться с игроком — Романо

«Милан» отстранил Нкунку от тренировок и планирует расстаться с игроком — Романо
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Итальянский «Милан» планирует расстаться с французским нападающим Кристофером Нкунку. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Милан» уведомил Кристофера Нкунку о решении не допускать его к тренировкам с командой. Нкунку может быть доступен для аренды или постоянного трансфера из проекта Аморима в «Милане». Клубы в Италии и за рубежом ведут переговоры с его агентами», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 итальянской Серии А 28-летний Кристофер Нкунку провёл 32 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Также на его счету две игры и один гол в Кубке Италии.

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