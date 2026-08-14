«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 14 августа, состоится матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Куль, Гузина.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Джикия, Морозов, Ненахов, Еремеев, Батраков, Бакаев, Руденко, Раков.

После трёх туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды четыре набранных очка. «Локомотив» располагается на 13-й строчке в зоне переходных игр. У железнодорожников два очка в трёх встречах РПЛ.