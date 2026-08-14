Расходы «Барселоны» на трансфер Родри могут превысить € 210 млн — AS

Сделка по переходу полузащитника сборной Испании Родри из «Манчестер Сити» может обойтись «Барселоне» в € 210 млн. Как сообщает издание AS, каталонцы предложили футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой в € 15 млн в год после вычета налогов.

С учётом налогов «Барселона» будет тратить на зарплату Родри € 34 млн за сезон. Эти расходы с учётом запрашиваемых € 80 млн за трансфер и комиссионных агентам увеличивают общие расходы на сделку до € 210 млн. Ранее сообщалось, что англичане отклонили два предложения каталонцев по игроку.

Отмечается, что трансферы футболистов за год до истечения контракта по сниженной стоимости — пережиток прошлого. Последней такой сделкой был переход немца Тони Крооса из «Баварии» в «Реал» за € 20 млн за 12 месяцев до истечения соглашения с мюнхенцами.