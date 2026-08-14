«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы на сезон-2026/2027

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Представляем нашу третью форму adidas на сезон-2026/2027. Дизайн вдохновлён молодёжной культурой, общественными организациями и творческим духом, которые сформировали целые поколения в Большом Манчестере.

Футболка цвета слоновой кости, которую будут носить наши мужские, женские и молодёжные команды в этом сезоне, украшена эмблемой клуба в виде дьявола, расположенной по центру рядом с логотипами adidas и Snapdragon», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2025/2026 чемпионата Англии на третьем месте.