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Бубнов: «Оренбург» понимает, что «Локомотив» дома надо обязательно прибивать

Бубнов: «Оренбург» понимает, что «Локомотив» дома надо обязательно прибивать
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Газовик». Начало запланировано на 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У кого больше шансов? На мой взгляд, у «Оренбурга». «Локомотив» ничья не устроит, но и «Оренбург» не будет на ничью играть. Они понимают, что в том состоянии, в котором сейчас находится «Локомотив», их надо прибивать обязательно у себя дома. И всё. И что дальше с «Локомотивом» будет — неизвестно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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