Бубнов: «Оренбург» понимает, что «Локомотив» дома надо обязательно прибивать

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Газовик». Начало запланировано на 17:00 мск.

«У кого больше шансов? На мой взгляд, у «Оренбурга». «Локомотив» ничья не устроит, но и «Оренбург» не будет на ничью играть. Они понимают, что в том состоянии, в котором сейчас находится «Локомотив», их надо прибивать обязательно у себя дома. И всё. И что дальше с «Локомотивом» будет — неизвестно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».