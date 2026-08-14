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Ферран Торрес решил перейти в «ПСЖ», проанализировав игровое время звёзд — The Touchline

Ферран Торрес решил перейти в «ПСЖ», проанализировав игровое время звёзд — The Touchline
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Стало известно, почему нападающий сборной Испании Ферран Торрес принял решение перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Как сообщает издание The Touchline в соцсети X, футболист считает, что сможет рассчитывать на большое количество игрового времени в клубе.

По данным источника, который ссылается на окружение Торреса, игрок проанализировал, как «ПСЖ» ротирует стартовый состав, и обратил внимание, что главные звёзды команды нечасто выходят в основе на матчи чемпионата Франции, поскольку их берегут для напряжённых матчей.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны согласовали трансфер. Торрес перейдёт из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн. С самим футболистом также было достигнуто соглашение по личным условиям.

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