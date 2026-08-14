Олег Кононов похвалил «Родину» после матчей с «Зенитом» и «Рубином»

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Спартака» Олег Кононов похвалил «Родину» после матчей 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:1) и Фонбет Кубка России с «Рубином» (5:0). «Родина» вышла в РПЛ по итогам прошлого сезона.

«У «Родины» два последних матча с «Зенитом» и «Рубином» были великолепными. Это очень важные победы для следующих игр. Ведь каждая победа даёт игрокам ещё большую уверенность в собственных силах. Победить «Зенит» в Санкт-Петербурге — это выдающийся результат для молодого клуба в его первом сезоне в РПЛ», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.