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Олег Кононов похвалил «Родину» после матчей с «Зенитом» и «Рубином»

Олег Кононов похвалил «Родину» после матчей с «Зенитом» и «Рубином»
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Бывший главный тренер «Торпедо» и «Спартака» Олег Кононов похвалил «Родину» после матчей 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:1) и Фонбет Кубка России с «Рубином» (5:0). «Родина» вышла в РПЛ по итогам прошлого сезона.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'     5:0 Максименко – 85'    

«У «Родины» два последних матча с «Зенитом» и «Рубином» были великолепными. Это очень важные победы для следующих игр. Ведь каждая победа даёт игрокам ещё большую уверенность в собственных силах. Победить «Зенит» в Санкт-Петербурге — это выдающийся результат для молодого клуба в его первом сезоне в РПЛ», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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