Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в АПЛ в сезоне-2026/2027

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Об этом сообщил Opta Analyst.
Наибольшие шансы стать чемпионом Англии в сезоне-2026/2027, по данным суперкомпьютера, у «Арсенала» — 38%.
Шансы команд на победу в английской Премьер-лиге сезона-2026/2027:
1. «Арсенал» — 38%.
2. «Манчестер Сити» — 20,5%.
3. «Ливерпуль» — 9,2%.
4. «Манчестер Юнайтед» — 6,2%.
5. «Астон Вилла» — 4,8%.
6. «Челси» — 4,1%.
7. «Тоттенхэм Хотспур» — 2,9%.
Действующим чемпионом Англии является «Арсенал». В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии команда набрала 85 очков за 38 матчей. Второе место занял «Манчестер Сити» (78), третье — «Манчестер Юнайтед» (71).