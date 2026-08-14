Защитник «Краснодара» Жубал назвал самого опасного игрока «Ахмата» перед матчем РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в рамках 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, а также выделил самого опасного, по его мнению, игрока в составе соперника. Встреча состоится в субботу, 15 августа. В середине прошлой недели, 5 августа, «Краснодар» одолел «Ахмат» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

— Прошла всего неделя с кубкового матча с «Ахматом». Насколько эта игра будет похожа на прошлую?

— Это хорошая команда с хорошими игроками. Мы должны быть сконцентрированы и уже сейчас понимать, что нас ждёт непростая игра. Нужно бороться и постараться показать свою игру, чтобы добиться положительного результата.

— Кого считаешь наиболее опасным в составе соперника?

— Думаю, Мелкадзе, — приводит слова Жубала пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале.