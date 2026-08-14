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Защитник «Краснодара» Жубал назвал самого опасного игрока «Ахмата» перед матчем РПЛ

Защитник «Краснодара» Жубал назвал самого опасного игрока «Ахмата» перед матчем РПЛ
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Бразильский защитник «Краснодара» Жубал высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в рамках 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, а также выделил самого опасного, по его мнению, игрока в составе соперника. Встреча состоится в субботу, 15 августа. В середине прошлой недели, 5 августа, «Краснодар» одолел «Ахмат» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Прошла всего неделя с кубкового матча с «Ахматом». Насколько эта игра будет похожа на прошлую?
— Это хорошая команда с хорошими игроками. Мы должны быть сконцентрированы и уже сейчас понимать, что нас ждёт непростая игра. Нужно бороться и постараться показать свою игру, чтобы добиться положительного результата.

— Кого считаешь наиболее опасным в составе соперника?
— Думаю, Мелкадзе, — приводит слова Жубала пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале.

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