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Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство в сезоне-2026/2027

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство в сезоне-2026/2027
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Суперкомпьютер Opta определил шансы команд на победу в чемпионате Испании сезона-2026/2027. Об этом сообщил Opta Analyst.

По данным суперкомпьютера, фаворитом является «Барселона». Её шансы на первое место в сезоне Ла Лиги оцениваются в 45,6%. Вероятность чемпионства мадридского «Реала» — 31%.

Шансы команд на победу в испанской Примере сезона-2026/2027:

1. «Барселона» — 45,6%.
2. «Реал» Мадрид — 31%.
3. «Атлетико» Мадрид — 8,6%.
4. «Вильярреал» — 3,3%.
5. «Бетис» — 2,1%.

Действующим чемпионом Испании является «Барселона». В сезоне-2025/2026 чемпионата страны команда набрала 94 очка за 38 матчей. Второе место занял «Реал» (86), третье — «Вильярреал» (72).

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