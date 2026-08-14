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Сборная России сыграет с Ираном в сентябре. Матч пройдёт в Казани

Сборная России сыграет с Ираном в сентябре. Матч пройдёт в Казани
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Пресс-служба РФС объявила, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится 29 сентября на «Ак Барс Арене». О точном времени начала матча будет объявлено позднее.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи.

Сборная Ирана является участником чемпионата мира — 2026. В трёх матчах группового этапа турнира иранцы добились трёх ничьих — с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1). Победителем ЧМ-2026 стала команда Испании.

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