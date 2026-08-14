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Кононов: Ливай Гарсия не показал свой уровень в «Спартаке»

Кононов: Ливай Гарсия не показал свой уровень в «Спартаке»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги выступления нападающего Ливая Гарсии в московском клубе. В летнее трансферное окно игрок сборной Тринидада и Тобаго перебрался на правах аренды в греческий «Панатинаикос».

«Гарсия не показал свой уровень в «Спартаке». Не знаю, какие были причины. В любом клубе бывают подобные случаи, когда игроки не могут раскрыть свой потенциал», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гарсия выступал за «Спартак» с февраля 2025 года. По данным СМИ, его трансфер из греческого АЕКа обошёлся красно-белым в € 18,7 млн. В 48 матчах за российский клуб во всех турнирах игрок отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

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