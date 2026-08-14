«Барселона» рассмотрит вариант с Суаресом в случае неудачи с Альваресом — Романо

Нападающий португальского «Спортинга» Луис Суарес является одним из вариантов для испанской «Барселоны» в случае, если не получится совершить трансфер форварда Хулиана Альвареса из «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Барселона» рассматривает нападающего «Спортинга» Луиса Суареса в качестве одного из вариантов, если сделка по Хулиану Альваресу не состоится. Это непростой выбор для «Спортинга», поскольку он является ключевым игроком, но входит в шорт-лист «Барселоны».

«Барселона» начнёт рассматривать Суареса и другие варианты только со следующей недели, если сделка по Хулиану по-прежнему не будет оформлена», — написал Романо.