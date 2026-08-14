«ПСЖ» готов отпустить Баркола в «Ливерпуль» после трансфера Годтса из «Аякса» — TEAMtalk

«ПСЖ» сообщил «Ливерпулю», что готов снизить запрашиваемую цену за вингера Брэдли Баркола после трансфера флангового нападающего «Аякса» Мики Годтса. Как сообщает издание TEAMtalk, два перехода тесно связаны между собой.

По данным источника, «Ливерпуль» оценивает Баркола в € 117 млн, а парижане хотят выручить около € 146 млн. «ПСЖ» сделал новое предложение по Годтсу, которое теперь близко к оценке «Аякса», и ожидается, что соглашение по 21-летнему игроку может быть достигнуто в эти выходные.

Испанец Ферран Торрес уже имеет соглашение о переходе из «Барселоны», но его рассматривают в качестве замены форварду Гонсалу Рамушу. Полузащитник Магнес Аклиуш был приобретен на замену корейцу Ли Кан-Ину, а Годтс станет игроком, предназначенным для заполнения вакантного места, которое освободится после ухода Баркола.