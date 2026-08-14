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Суперкомпьютер Opta назвал команды с большей вероятностью вылета из АПЛ в сезоне-2026/2027

Суперкомпьютер Opta назвал команды с большей вероятностью вылета из АПЛ в сезоне-2026/2027
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Суперкомпьютер Opta определил аутсайдеров английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Об этом сообщил Opta Analyst.

Так наибольшая вероятность покинуть высший дивизион чемпионата Англии у трёх новичков — «Халл Сити», «Ипсвич Таун» и «Ковентри Сити».

Вероятность вылета команд из английской Премьер-лиги в сезоне-2026/2027:

1. «Халл Сити» — 38,7%.
2. «Ипсвич Таун» — 31,2%.
3. «Ковентри Сити» — 27,9%.
4. «Сандерленд» — 25,9%.
5. «Фулхэм» — 23,4%.
6. «Лидс Юнайтед» — 22,5%.
7. «Кристал Пэлас» — 2,9%.

Действующим чемпионом Англии является «Арсенал». В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии команда набрала 85 очков за 38 матчей. Второе место занял «Манчестер Сити» (78), третье — «Манчестер Юнайтед» (71).

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