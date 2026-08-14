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Автор дубля «Зениту» Гарибян: был уверен, что засчитают первый гол

Автор дубля «Зениту» Гарибян: был уверен, что засчитают первый гол
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Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян высказался о забитых мячах в ворота «Зенита» в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Дубль Гарибяна принёс «Родине» победу — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

— Ты уже забивал в этом сезоне — в Кубке «Рубину» (5:0). После этого пришло ощущение, что сейчас пойдут голы?
— Было понимание, что теперь у команды пойдёт игра. Появилось спокойствие — осознание, что всё не так тяжело, как кажется. В Первой лиге тебе не дают вздохнуть, бьют по ногам и висят на тебе всю игру.

— В РПЛ — нет?
— Скажу так: чем выше класс игроков, тем культурнее футбол. Как ни странно, в Премьер-Лиге пока чувствую только свободу.

— Твой первый гол в ворота «Зенита» рассматривали минут 10. Не переживал, что отменят из-за офсайда?
— Просто взял мяч и жонглировал им, даже не смотрел, что там решают — был уверен, что засчитают. Почувствовал уверенность ещё в перерыве, когда узнал, что выйду на второй тайм — минут за 10 до конца первого меня отправили разминаться, — приводит слова Гарибяна Sport24.

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