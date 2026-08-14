Непомнящий: Батраков — игрок европейского уровня, а чемпионат Турции точно сильнее РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Переход и выбор — это личный вопрос для каждого игрока. Человек выбирает сам свою судьбе и дальнейшую карьеру. У меня нет предпочтений, где Батракову будет лучше. Батраков — игрок европейского уровня. Но сегодня и завтра — это ещё большой вопрос. Чемпионат Турции точно сильнее нашего», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» будет готов расстаться с Батраковым за € 28 млн.