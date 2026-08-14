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«Арсенал» начал переговоры с «Байером» по трансферу Куансы — Sky Sports

«Арсенал» начал переговоры с «Байером» по трансферу Куансы — Sky Sports
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Английский «Арсенал» ведёт переговоры с немецким «Байером» по поводу перехода защитника Джарелла Куансы. Об этом сообщил Sky Sports News в социальной сети Х.

23-летний Джарелл Куанса выступает за «Байер» с 2025 года. Его предыдущим клубом был английский «Ливерпуль».

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии Джарелл Куанса провёл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. На его счету четыре игры в Лиге чемпионов, а также пять матчей и один гол в Кубке Германии. Куанса выступал на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Англии. На турнире защитник провёл три игры. Англия стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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