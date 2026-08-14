«Мы пообщались». Ролан Гусев рассказал о предложении от «Урала»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что ему поступало предложение о работе от «Урала». Специалист отметил, что предложение это было не конкретное. «Динамо» Гусев покинул этим летом, бело-голубых возглавил Сандро Шварц. Ролан пока остаётся без работы, в то время как «Урал» тренирует Сергей Юран.

— У тебя были предложения из клуба ФНЛ, например, и ты сказал, что не пойдёшь, потому что это ФНЛ?

— Такого не было. У меня было одно предложение, но, опять же, оно было не конкретное. Спросили о желании. Это был «Урал». Мы пообщались. И всё на этом. Закончилось, — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».