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Кононов: у Даку будут напряжённые отношения с определёнными фанатами «Спартака»

Кононов: у Даку будут напряжённые отношения с определёнными фанатами «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о переходе в московскую команду нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Ранее болельщики красно-белых выступили против трансфера из-за позиции албанца по конфликту Сербии и Косова.

«Даку — сильный нападающий, он усилит «Спартак». С определёнными фанатами будут напряжённые отношения, всё зависит от его характера и вклада в результаты команды», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином», которая составляла € 11 млн.

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