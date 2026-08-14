Кононов: у Даку будут напряжённые отношения с определёнными фанатами «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о переходе в московскую команду нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Ранее болельщики красно-белых выступили против трансфера из-за позиции албанца по конфликту Сербии и Косова.

«Даку — сильный нападающий, он усилит «Спартак». С определёнными фанатами будут напряжённые отношения, всё зависит от его характера и вклада в результаты команды», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином», которая составляла € 11 млн.