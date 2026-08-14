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«Только что обнял его». Мареска отреагировал на слухи о переходе Родри в «Барселону»

«Только что обнял его». Мареска отреагировал на слухи о переходе Родри в «Барселону»
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о возможном переходе полузащитника Родри в испанскую «Барселону». Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил два предложения «Барселоны».

«Трансферное окно открыто, мы можем покупать и продавать игроков. Всё может случиться. Я только что видел Родри в здании, крепко его обнял. Он хорошо выглядит. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Марески Sky Sports.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

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