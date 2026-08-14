«Манчестер Сити» предложил «Челси» € 120 млн за Энцо Фернандеса — Скира

Английский «Манчестер Сити» сделал предложение «Челси» по переходу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Манчестер Сити» предложил «Челси» € 120 млн за переход Энцо Фернандеса. «Челси» хочет больше — € 140 млн. Переговоры продолжаются», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 25-летний Энцо Фернандес провёл 36 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 10 игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов. Фернандес принял участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Аргентины. Он провёл семь матчей на турнире, забив два гола.